Mudryk al Chelsea, dallo Shakhtar 25 mln per i soldati di Mariupol

Il denaro, come confermato dal presidente del club ucraino, Rinat Akhmetov, sarà destinato alle "forze armate nazionali e alle famiglie dei soldati e delle vittime", in particolare con il progetto "Cuore di Azovstal", volto ad "aiutare i difensori di Mariupol e le famiglie dei soldati caduti"

Il recente passaggio del calciatore Mykhailo Mudryk, dal club ucraino dello Shakhtar al Chelsea, frutterà al club di Donec'k 100 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Un incasso importante per un club il cui proprietario è l'oligarca ucraino Rinat Akhmetov che proprio in queste ore, secondo quanto riporta un comunicato apparso sul sito del club , ha annunciato la donazione di 25 milioni di dollari, destinati alle "forze armate nazionali e le famiglie dei soldati e delle vittime", in particolare attraverso il progetto "Cuore di Azovstal", volto ad "aiutare i difensori di Mariupol e le famiglie dei soldati caduti". ( GUERRA RUSSIA UCRAINA - LO SPECIALE DI SKY TG24 )

Il denaro utilizzato per coprire diverse esigenze

Il progetto, spiega il presidente, è stato organizzato “per aiutare i soldati di Mariupol e le famiglie di quelli caduti. I loro atti di coraggio non hanno eguali nella storia moderna. Sono loro, il loro sacrificio e il loro coraggio che hanno contribuito a contenere il nemico nei primi mesi di guerra e hanno fatto sentire a tutti noi l'inevitabilità della vittoria dell'Ucraina ora”. In quest’ottica, prosegue Akhmetov, “oggi stanzierò 25 milioni di dollari (1 miliardo di UAH). Il denaro verrà utilizzato per coprire diverse esigenze: dalla fornitura di cure mediche e protesiche al supporto psicologico e al soddisfacimento di richieste specifiche. Per garantire la trasparenza, il progetto avrà un team professionale indipendente che sarà in contatto con i difensori dell'Azovstal, le loro famiglie, gli operatori sanitari e i volontari”, ha specificato ancora l’oligarca.

“L’esempio di Mykhaylo”

“Voglio ringraziare l'intero mondo civile per aver aiutato l'Ucraina. Oggi possiamo parlare del calcio ucraino grazie all'esercito ucraino, al popolo ucraino e all'enorme sostegno dell'intero mondo civile. Solo unendo gli sforzi sconfiggeremo il male che è arrivato nelle nostre case”, ha concluso poi il presidente. “Vivo sentimenti contrastanti. Da un lato, sono felice per Mykhaylo e orgoglioso di lui. Questo ragazzo sta dando l'esempio, dimostrando che il talento e il duro lavoro possono rendere possibile l'impossibile. Sono assolutamente fiducioso che l'intera Europa acclamerà il suo brillante e raffinato gioco”.