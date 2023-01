Guerra in Ucraina, a Kherson nasce una bambina in un ospedale colpito

Il reportage di Francesco Maviglia per Sky TG24 mostra la struttura ospedaliera attaccata: “Fortunatamente in questo periodo non c’erano bambini, altrimenti sarebbe stata una strage”, ha raccontato un medico

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Un missile russo ha appena colpito l’ospedale di maternità infantile a Kherson, nel sud dell’Ucraina. Poche ore prima dell’attacco in quella stessa struttura è nata Alina: “La neonata era appena stata spostata in un’altra stanza, solo per questo è ancora viva. È stata davvero fortunata”, ha spiegato il capo del reparto nel reportage di Francesco Maviglia per Sky TG24. Il medico scende nel seminterrato dell’ospedale, dove è avvenuto l’impatto, che dai primi giorni della guerra è stato usato come sala neonatale anche durante l’occupazione russa ( GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ).

“Ora non è rimasto più nulla”

leggi anche

Guerra in Ucraina, Russia impiega i detenuti per la produzione di armi

Il medico mostra un video risalente ai primi giorni dell’offensiva di Mosca: “Ora andate a vedere com’è ridotta, non è rimasto più nulla. Fortunatamente in questo periodo non c’erano bambini, altrimenti sarebbe stata una strage”. Il sotterraneo è stato distrutto e i lettini che fino a poco tempo fa cullavano i bimbi sono stati carbonizzati. L’unica persona presente in quell’ala durante il bombardamento era un’infermiera, illesa ma in stato di shock. “Era vicina al luogo dell’esplosione, sta bene, è solo molto spaventata”, spiegano i colleghi mentre viene soccorsa.

Secondo attacco in 24 ore

Si tratta del secondo attacco in meno di ventiquattro ore a una struttura ospedaliera per bambini, come riportano le autorità. Nella notte era stato preso di mira anche l’ospedale pediatrico della città, anche in questo caso fortunatamente non c’è stata nessuna vittima.