Ucraina, Zelensky: "Tutto il necessario" per difendere Soledar

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso di fornire "tutto il necessario" ai soldati che resistono agli assalti russi a Soledar e Bakhmut, due città orientali che la Russia sta cercando di conquistare a tutti i costi per cambiare il corso della guerra. "Voglio sottolineare che le unità che difendono queste città saranno rifornite di munizioni e di tutti i rifornimenti necessari in modo rapido e senza interruzioni", ha dichiarato ieri Zelensky su Facebook dopo una riunione con il suo staff. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà oggi alle 20:00 per discutere della situazione in Ucraina. La situazione a Soledar è stata "difficile" per l'esercito ucraino negli ultimi giorni e "i combattimenti più feroci e violenti continuano oggi", ha dichiarato il vice ministro della Difesa Ganna Maliar. Un tempo nota per le sue miniere di sale, Soledar si trova 15 km a nord-est della città di Bakhmut, che le forze russe stanno cercando di conquistare da mesi. Per l'analista militare Anatoli Khramtchikhine, la cattura di Soledar, una piccola città di circa 10.000 abitanti prima della guerra, ora completamente distrutta, permetterebbe a Mosca di rivendicare finalmente una

vittoria militare dopo una serie di umilianti battute d'arresto. "Ogni vittoria è importante, soprattutto perché non c'è stata per un po' di tempo", ha detto. Andrei Baevskiy, deputato separatista filorusso della regione di Donetsk, ha affermato che

la cattura di Soledar "taglierebbe le linee di rifornimento" dell'esercito ucraino che difendono Bakhmut. Soledar "apre anche la possibilità di sparare con l'artiglieria

verso Sloviansk, Kramatorsk e Kostiantynivka", più a ovest, ha dichiarato alla televisione russa.