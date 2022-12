Guerra in Ucraina, oligarchi russi avrebbero perso quasi 95 miliardi

2/7 ©Ansa

Tra i miliardari che hanno perso di più c’è Roman Abramovich, l'ex proprietario del Chelsea FC: la sua fortuna è in calo del 57%, a 7,8 miliardi di dollari. Come ricorda il Bloomberg Billionaires Index, è stato uno dei primi oligarchi a essere sottoposto a sanzioni britanniche: è successo lo scorso 10 marzo, dopo che la Gran Bretagna lo ha accusato di avere "chiari legami" con il regime di Vladimir Putin e di far parte di un gruppo di ricchi uomini d'affari russi che avevano "le mani sporche di sangue"

