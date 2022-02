5/13 ©IPA/Fotogramma

Fridman ha inviato una lettera al suo staff alla sede londinese della sua società di private equity LetterOne. "Non faccio dichiarazioni politiche, sono un uomo d'affari con responsabilità nei confronti delle mie migliaia di dipendenti in Russia e Ucraina. Sono convinto che la guerra non potrà mai essere la risposta”. È il primo oligarca russo a criticare il conflitto, dopo le sanzioni contro gli oligarchi con una significativa presenza nei Paesi occidentali

Guerra in Ucraina, dalle armi alle banche: le mosse dell’Ue per contrastare la Russia