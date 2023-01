Guerra Ucraina, Tajani: "Su scudo anti-aereo a Kiev nessuna frenata"

Lo scudo di difesa aerea per l'Ucraina è "un progetto italo-francese: ci sono problemi tecnici da risolvere, legati ad aspetti militari, ma non c'è nessuna frenata e stiamo lavorando per fornirlo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo al programma Radio Anch'io, su Radio 1. "Gli Stati maggiori sono all'opera ma ci vuole tempo", ha aggiunto Tajani. Il ministro degli esteri ha poi commentato il post dell'ambasciata russa a Roma di ieri in cui venivano mostrate mine anti-uomo trovate in ucraina che secondo Mosca erano state prodotte in Italia. "Le accuse russe sulle mine italiane in Ucraina sono fake new, notizie false. Mentono sapendo di mentire, come ha detto il ministro della Difesa Crosetto: l'Italia dal '97 non produce più quelle mine. E' vero che in passato era stato venduto il brevetto, infatti dai numeri che appaiono sulle mine le cui foto sono state pubblicate sul sito dell'ambasciata russa si vede che si tratta di mine prodotte in Estremo oriente su una vecchia licenza. Ma l'Italia rispetta il diritto internazionale e dal '97 non produce mine anti-uomo né le vende". (GUERRA IN UCRAINA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE)