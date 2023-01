Le forze ucraine stanno resistendo a "nuovi e ancora più duri assalti" a Soledar, vicino alla città orientale di Bakhmut che Mosca sta cercando di catturare da mesi. Lo afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Secondo il quartier Generale della Difesa Territoriale dell'autoproclamata repubblica di Donetsk, le forze russe hanno liberato l'insediamento di Bakhmut. Lo riporta la Tass. Intorno alla città dell'Ucraina orientale i combattimenti sono in corso da cinque mesi, con i mercenari del gruppo Wagner che attaccano le difese ucraine per aprire una breccia nelle difese attorno a Bakhmut e al sobborgo di Soledar, epicentro della battaglia. Proprio in quest'ottica il comandante delle forze armate di terra ucraine, generale Alexander Syrsky, ha definito "propaganda" le dichiarazioni russe sulla presunta cattura di Soledar: "Non corrispondono alla realtà. Invece il nemico ha subito perdite significative e ancora una volta si è ritirato", ha detto. Mosca: mine italiane su tutto il territorio ucraino. Roma respinge le accuse.