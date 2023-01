Carri armati a Ucraina, cosa ne pensa l'UE e quali potrebbe inviare

Per difendersi dall’invasione russa fin dal primo giorno Kiev ha chiesto aiuti militari in armi e munizioni a Stati Uniti ed Europa, prima armi leggere e materiale logistico, poi armi più pesanti, fino ad arrivare allo scudo antimissile americano

Manca l’ultimo passo, che l’Ucraina e diversi suoi alleati chiedono che sia fatto: la fornitura di mezzi pesanti da combattimento in grado di sostenere attacchi di fanteria in campo aperto e difendersi efficacemente dall’offensiva russa via terra.

Queste sono arrivate gradualmente. Prima armi leggere e materiale logistico, poi armi più pesanti ma vecchie, di fabbricazione sovietica, poi via via armamenti sempre più sofisticati ma mezzi d’attacco leggeri o sistemi difensivi, fino ad arrivare allo scudo antimissile americano.

L’Ucraina, infatti, per difendersi dall’invasione russa ha chiesto fin dal primo giorno aiuti militari in armi e munizioni a Stati Uniti ed Europa.

La posizione della Germania

I più richiesti, efficaci e pronti alla consegna sarebbero i Leopard 2 tedeschi. Polonia, Spagna, Francia hanno chiesto a Berlino di fornirli all’Ucraina, ed avendo loro stessi in dotazione questi mezzi sarebbero pronti a darli a Kiev.

Ma il governo tedesco ha detto di no. Non vuole essere il primo stato a dare un simile tipo di armamento di propria fabbricazione per la guerra contro la Russia. I contratti firmati con gli Stati cui ha venduto i Lepard le consentono di impedire anche che altri paesi li girino poi a Kiev.

La posizione di estrema prudenza tedesca non è ben vista dal governo ucraino, dalla Nato e da paesi come la Polonia che spingono per un incondizionato e totale aiuto a chi combatte la Russia. Anche la la Commssione Ue e gli Stati Uniti sarebbero favorevoli all’invio dei Leopard dopo che Washington ha concesso a Zelensky l’invio dei Patriot, il più avanzato sistema antimissile Usa.

La resistenza tedesca è stata spiegata dal cancelliere Scholz che ha elencato i tre principi cui si ispira la sua politica nella guerra in Ucraina. Primo: fare tutto il possibile per aiutare Kiev. Con due “ma” impliciti nel secondo e nel terzo punto. Secondo: evitare ad ogni costo un confronto diretto tra paesi Nato e Russia. Terzo: non agire da soli, come Germania, esponendosi rispetto agli alleati negli aiuti militari.