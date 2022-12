Missili Patriot, cosa sono le armi che gli Usa invieranno all’Ucraina

2/13 ©IPA/Fotogramma

A lungo chiesti da Kiev, i missili Patriot, considerati il "fiore all'occhiello della difesa Usa", sono in grado di intercettare missili balistici e saranno un'arma in più nelle mani di Kiev contro i continui attacchi della Russia sulle infrastrutture strategiche del Paese che stanno rendendo l'inverno ancora più insopportabile per milioni di ucraini

