Zelensky è arrivato alla Casa Bianca alle 14 ora locale (le 20 in Italia), per un bilaterale con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Alle 16.30 è prevista una conferenza stampa congiunta per l'annuncio di un nuovo pacchetto di aiuti militari Usa a Kiev di quasi due miliardi di dollari che includono per la prima volta i missili Patriot. Poi alle 19.30 il presidente ucraino andrà a Capitol Hill per parlare al Congresso

Zelensky negli Usa: "Viaggio per rafforzare capacità difesa ucraina"