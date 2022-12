Zelensky: "Negli Usa per rafforzare capacità difesa ucraina"

"Sono in viaggio verso gli Stati Uniti per rafforzare la resilienza e le capacità di difesa dell'Ucraina (LIVEBLOG - LO SPECIALE). In particolare, il presidente degli Stati Uniti ed io discuteremo della cooperazione tra l'Ucraina e gli Stati Uniti. Terrò anche un discorso al Congresso e una serie di incontri bilaterali": lo scrive in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Joe Biden non intende "spingere il presidente ucraino ad un negoziato" con la Russia, riferisce un alto funzionario americano in un briefing con un ristretto numero di giornalisti. Whashington precisa che Zelensky sarà accolto da Joe Biden alle 14 ora locale, le 20 in Italia, nel South Lawn della residenza del presidente Usa. A seguire, l'incontro tra i due leader nello Studio Ovale e poi alle 16.30 ora locale, le 22.30, la conferenza stampa congiunta. La Presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha pubblicato una lettera aperta al presidente ucraino Volodymyr Zelensky invitandolo a parlare personalmente al Congresso oggi. Nella lettera, riporta il Guardian, Pelosi scrive tra l'altro che "la lotta per l'Ucraina è la lotta per la democrazia stessa".