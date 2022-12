Usa, scambio di prigionieri con la Russia: libera Brittney Griner

Brittney Griner, la cestista americana detenuta da mesi in Russia, è stata liberata nell'ambito di uno scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout: a riportarlo inizialmente è stata l’emittente Cbs, citando un funzionario dell'amministrazione. "Ho parlato con Brittney Griner. È al sicuro, è in aereo, sta tornando a casa”, ha poi twittato il presidente Joe Biden confermando così la notizia.

Biden: "Griner sta bene, ora massimo impegno per Whelan"

Il presidente degli Stati Uniti ha fatto sapere che la star del basket femminile Brittney Griner "sta bene, è al sicuro e sta tornando a casa”. Joe Biden ha poi promesso di fare il possibile anche per portare a casa l'ex marine Paul Whelan, anche lui detenuto in Russia. Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre ringraziato gli Emirati Arabi per aver "facilitato" lo scambio di prigionieri tra Usa e Russia.

La storia di Brittney Griner

Brittney Griner, star del basket Usa, era stata arrestata all’aeroporto di Mosca lo scorso 17 febbraio con l’accusa di aver introdotto prodotti a base di marijuana in Russia. La cestista è stata poi condannata a 9 anni di carcere per “possesso e traffico di droga”. La libertà è arrivata dopo lo scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout all'aeroporto di Abu Dhabi, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri russo citato dalla Tass.

Le trattative e il rilascio

Le trattative per il rilascio di Griner sono andate avanti per settimane e lo scorso giovedì il presidente Joe Biden ha dato il via libera definitivo allo scambio di prigionieri, avvenuto negli Emirati Arabi Uniti. Per la liberazione di Griner gli Stati Uniti hanno rilasciato Viktor Bout, conosciuto anche come il mercante di morte e condannato nel 2012 a 25 anni di carcere.