Omicidio Khashoggi, accuse contro Bin Salman archiviate negli Usa

Usa Weekly News, Biden: “Non lasceremo Medio Oriente a Cina e Russia”

Primo viaggio da presidente in Medio Oriente, Israele e territori palestinesi per Biden, che ha confermato l’impegno degli Usa nella regione. “Non andremo da nessuna parte, non lasceremo un vuoto che può essere riempito da Cina, Russia o Iran”, ha detto nel suo intervento al vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo allargato a Egitto, Giordania e Iraq. Sul tavolo dei negoziati molti dossier: energia, guerra in Ucraina, minaccia iraniana e la morte di Khashoggi A cura di Valentina Clemente

Senza se e senza ma - Gli Usa sono “senza se e senza ma” per la sicurezza di Israele. Lo ha detto il presidente Joe Biden al termine dell’incontro con il premier Yair Lapid. “Abbiamo garantito, la mia amministrazione - e penso anche la grande maggioranza degli americani, non solo la mia amministrazione - che siamo dediti in maniera completa alla vostra sicurezza, senza ombra di dubbio” ha aggiunto Biden

Incontro ottimo – “Senza una opzione militare credibile, non è possibile fermare l’Iran”: lo ha detto l’ex premier Benyamin Netanyahu nel corso di un incontro con il presidente Usa Joe Biden nella residenza del Capo dello Stato Isaac Herzog