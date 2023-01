Lukoil cede a Goi Energy l'impianto di Priolo

Mondo

A fare i conti dopo le sanzioni occidentali è il Bloomberg Billionaires Index: si tratterebbe di una perdita di 330 milioni al giorno da quando il Cremlino ha invaso l’Ucraina. Tra i miliardari che hanno perso di più c’è Roman Abramovich: la sua fortuna è in calo del 57%, a 7,8 miliardi di dollari. Solo nel Regno Unito sono stati congelati più di 18 miliardi di sterline di beni appartenenti a oligarchi e altri russi, con sanzioni imposte a 1.271 persone

Gli oligarchi russi avrebbero perso quest’anno quasi 95 miliardi di dollari : vuol dire 330 milioni al giorno da quando il Cremlino ha invaso l'Ucraina. A fare i conti è il Bloomberg Billionaires Index , ripreso dal Guardian . A pesare sono soprattutto le sanzioni occidentali, imposte per la guerra di Mosca contro Kiev

Tra i miliardari che hanno perso di più c’è Roman Abramovich, l'ex proprietario del Chelsea FC: la sua fortuna è in calo del 57%, a 7,8 miliardi di dollari. Come ricorda il Bloomberg Billionaires Index, è stato uno dei primi oligarchi a essere sottoposto a sanzioni britanniche: è successo lo scorso 10 marzo, dopo che la Gran Bretagna lo ha accusato di avere "chiari legami" con il regime di Vladimir Putin e di far parte di un gruppo di ricchi uomini d'affari russi che avevano "le mani sporche di sangue"