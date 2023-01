6/8 ©IPA/Fotogramma

Il secondo: la tariffa deve fare riferimento a usi domestici (cioè la fornitura deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare) o, per accedere al bonus sociale idrico, per uso domestico residente attivo (cioè l'erogazione del servizio deve essere in corso) o temporaneamente sospeso per morosità