Inflazione, nel 2022 all'8,1%: top dal 1985

Frena, di poco, l’inflazione nel nostro Paese. Una magra consolazione perché il caro vita resta altissimo e continua a mettere in difficoltà famiglie e imprese. Il rialzo dei prezzi registrato a dicembre, secondo le stime dell’Istat, è stato inferiore rispetto a quello dei mesi scorsi, con un aumento dello 0,3 per cento nei confronti di novembre (+11,6 per cento rispetto a dicembre 2021).

Prezzi spinti dall'energia

A pesare sono soprattutto i costi di luce e gas, che con la loro recente discesa hanno impedito rincari superiori ma che nell’intero 2022 sono stata la spinta principale all’inflazione, arrivata all’8,1 per cento, quota che non si registrava dal 1985.

Il peso del carrello della spesa

L’aumento dei beni energetici nell’anno appena passato è stato in media del 50,9 per cento e ha surriscaldato i prezzi di tutto quello che acquistiamo: al supermercato il cibo e i prodotti che ogni giorno si mettono nel carrello della spesa, sono – nel giro di un anno - balzati del 12,6 per cento. Tutto questo si ripercuote sulle tasche degli italiani, solo in parte protetti dagli aiuti pubblici, e le associazioni dei consumatori calcolano che per una coppia con due figli quest’anno l’esborso aggiuntivo supererà i 2.700 euro.

Picco superato?

Difficile dire se il picco dell’inflazione sia stato già superato. Segnali incoraggianti arrivano dalle maggiori economie Ue, dove il caro vita a dicembre ha rallentato ed è inferiore al nostro: in Germania all’8,6 per cento, in Francia al 5,9 e in Spagna al 5,8. Improbabile, comunque, che la Banca Centrale Europea decida a breve di invertire la rotta sui tassi d’interesse, alzati nel giro di pochi mesi da zero al 2,5 per cento nel tentativo di raffreddare la risalita dei prezzi.