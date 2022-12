La Banca centrale europea ha deciso di alzare i tassi d'interesse di mezzo punto percentuale. Questa mossa ha alcune conseguenze immediate, altre a medio termine ed altre ancora difficilmente prevedibili. Una delle conseguenze più immediate per i cittadini riguarda i mutui, che diventano più cari. Tra le altre cose, sale anche il rendimento che lo Stato deve riconoscere ai sottoscrittori di Bot, Btp, Cct