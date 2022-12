9/9 ©Ansa

IL RISCHIO PER IL 2023 - L’appuntamento di dicembre potrebbe essere l’ultima opportunità. "In attesa di vedere nel concreto cosa verrà rinnovato con la manovra fiscale, se l’Esecutivo non interverrà, a partire dal 1° gennaio 2023, non solo il nuovo meccanismo non sarà più in vigore ma il Fondo di garanzia prima casa Consap passerà dall’attuale 80% al 50%, determinando la fine per tutti i mutui agevolati dedicati agli under 36", dice Ivano Cresto, managing director prodotti di finanziamento di Facile.it.

