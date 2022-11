9/10 ©IPA/Fotogramma

In un contesto di questo tipo le maggiori criticità si presenteranno ai giovani. Proprio per questo, sottolinea Fabi “devono essere prorogate le agevolazioni fiscali azzerando ogni tipo di imposta e potenziando il Fondo di garanzia per i mutui”. Non solo: “Il governo deve aiutare i giovani a comprare casa e la Banca d’Italia deve vigilare sulle banche affinché non si inneschi un’eccessiva competizione per chi riesce a guadare di più rispetto al rialzo dei tassi di mutui e prestiti”

