Lagarde: inflazione deve essere al 2%, avanti con rialzo tassi

Economia

IL RITORNO IN CAMPO DELLA BCE – Dati che non si vedevano da 13 anni: infatti, il tasso principale al 2% tocca il livello più alto dal primo trimestre 2009, quando c’era Jean Claude Trichet a guidare la Bce. Altri tempi, altre situazioni. L’aumento dei tassi di interesse significa il ritorno in campo della Bce: Christine Lagarde ha annunciato che Francoforte farà di tutto per evitare che l'inflazione continui a rappresentare un problema per l'Unione

L’OBIETTIVO – Il principio di fondo dell’Istituto bancario europeo è chiaro: riportare l’inflazione al 2% nel medio termine. Il Consiglio della BCE ha deciso di “aumentare ulteriormente i tassi di interesse per assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo prefissato". Per questo motivo l'andamento dei tassi di riferimento in futuro verrà definito di volta in volta in base all'evolvere delle prospettive per l'inflazione e l'economia