L’inflazione ha imposto il suo segno nel processo di revisione del salario per molte aziende italiane. Emerge dal campione di oltre 700 imprese, intervistato da ODM Consulting: per il 51,63% lo ha fatto abbastanza, per il 17,65% “molto”, per 24,18% “poco” e per il 6,54% “per nulla”. Lo si legge su Il Sole 24Ore

