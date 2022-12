Bce, tassi alzati di 0,5% come da attese

Economia

Macchine da caffè, dvd e macchine fotogragiche hanno registrato i massimi aumenti, mentre sono in deflazione i libri di narrativa e la telefonia mobile. Tra i cibi, la frutta resta la più costosa. Il report dell'Unione Nazionale Consumatori

Nei mesi dell'inflazione galoppante l'Unione Nazionale Consumatori ha elaborato gli ultimi dati Istat disponibili per stilare le classifiche dei regali di Natale e dei cibi del pranzo natalizio finora più rincarati rispetto allo scorso anno

Per la classifica dei regali, al primo posto le macchine da caffè in cialde o capsule che rispetto a un anno fa costano il 25,9% in più