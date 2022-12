Usa, Fed alza tassi interesse. Powell: "Continua politica restrittiva"

Economia

Mutui, quali sono le agevolazioni prorogate con la manovra

Il governo Meloni con la legge di Bilancio punta alla conferma degli aiuti per giovani under 36 e nuclei monogenitoriali con figli minori che vogliono acquistare una prima casa. E anche per il 2023 viene ampliato l’accesso al Fondo Gasparrini a una platea più ampia

Lo schema della manovra approvato dal Cdm si occupa anche del tema mutui. In particolare sono due le misure su cui punta il governo Meloni: la conferma delle agevolazioni per gli under 36 nell’acquisto della prima casa e l’ampliamento della platea di beneficiari che possono accedere al fondo di solidarietà sui mutui, rifinanziato per il 2023 con 430 milioni

BANCHE PRONTE - Come spiega il Sole24Ore, le banche, al momento bloccate per il rialzo dei tassi Bce, sono pronte a far ripartire le agevolazioni per i giovani sotto i 36 anni e i nuclei monogenitoriali con figli minori che chiedono un mutuo prima casa. Queste categorie negli scorsi mesi hanno rappresentato una fetta importante dei finanziamenti