Kiev denuncia: “I russi hanno allestito camere di tortura per i bambini durante l'occupazione di Kherson”. Mosca gela le speranze: “Nessuna tregua a Natale”. È necessario ''creare un tribunale speciale che giudici il reato di aggressione della Russia contro l'Ucraina'', ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in collegamento video al Parlamento europeo che lo ha insignito del Premio Sacharov. Nuovi raid russi sulle infrastrutture ucraine. Esplosioni sono state sentite a Kiev. Abbattuti 13 droni kamikaze russi dalle difese aeree ucraine sulla regione della capitale. Un miliardo di euro per aiutare l'Ucraina a superare l'inverno è stato raccolto dalla Conferenza internazionale di Parigi. Ennesima fumata nera invece in Ue sul price cap per il gas. Meloni definisce intanto "insoddisfacente" la risposta della Commissione europea al caro energia. Mosca annuncia l'incontro Putin-Xi entro l'anno.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24​: