Ucraina, Parolin: "Il Vaticano è un luogo adatto per il dialogo"

Il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, ai margini di un evento dedicato a Giorgio La Pira, a Roma, ha parlato della guerra in Ucraina, lamentando che "ad oggi, non ci sono molte condizioni per dialogare" e ribadendo la disponibilità della Santa Sede ad offrire un tavolo di incontro tra le parti: "Crediamo che il Vaticano potrebbe essere terreno adatto per questo. Abbiamo cercato di offrire possibilità di incontro per tutti e di mantenere equilibrio in tutto questo. Ci siamo riusciti? Difficile saperlo, ma credo che la volontà è quella di offrire uno spazio in cui le parti possano incontrarsi e avviare dialogo senza precondizioni". Poi ha spiegato: "Dobbiamo sperare contro ogni speranza anche se per ora non vedo spiragli positivi" (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).