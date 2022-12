Il Papa prega in piazza di Spagna: "Pace vinca su guerra". LE FOTO

1/6 ©Getty

Dopo essersi recato alla Basilica di Santa Maria Maggiore per sostare in preghiera davanti all'immagine della "Salus Populi Romani", papa Francesco è arrivato questo pomeriggio, poco prima delle 16, in auto in Piazza di Spagna per il tradizionale Atto di venerazione ai piedi della Statua dell'Immacolata

