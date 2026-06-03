Tenta di aprire portellone, atterraggio di emergenza per aereo in Usa

Il passeggero ha anche tentato di strangolare un assistente di volo. Una volta che il velivolo si è trovato a terra sono salite a bordo le forze dell'ordine e l'hanno arrestato

Ha tentato di aprire il portellone dell'aereo e di strangolare un assistente di volo. Il caos si è scatenato a bordo di un volo Frontier partito da Porto Rico e diretto a Chicago, costretto ad un atterraggio di emergenza a Miami. Secondo le ricostruzioni, Juan Gabriel Reyes, 51 anni, neanche dopo un'ora dal decollo, si è messo ad urlare dicendo di voler scendere dall'aereo e tentando di aprire il portellone dell'uscita di emergenza. Poi si è diretto verso la cabina di pilotaggio e ha colpito la porta con la spalla. Allontanato da un assistente di volo, ha poi tentato di urinare sul pavimento.

Il tentativo di strangolamento

Dopo i tentativi di calmarlo, Reyes è stato fatto sedere in fondo all'aereo e un assistente di volo fuori servizio si è offerto di monitorarlo. Ma la situazione è solo peggiorata. Il passeggero si è accanito contro l'assistente di volo e ha cercato di strangolarlo, è stato fermato grazie all'intervento di alcuni passeggeri, tra cui l'ex lottatore MMA Josh Longood. Dopo l'atterreggio, le forze dell'ordine di Miami sono salite a bordo e hanno arrestato Reyes. Il volo è ripartito per Chicago solo dopo diverse ore.