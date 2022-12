I droni kamikaze russi hanno distrutto le infrastrutture energetiche vitali di Kiev: per questo la città portuale sul mar Nero rischia di rimanere senza corrente anche per 90 giorni. Nel frattempo, la Germania ha inviato 470 generatori elettrici per far fronte alle emergenze e la Norvegia 100 milioni di dollari per riparare il sistema elettrico