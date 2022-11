Ucraina, Iran: "Droni alla Russia prima della guerra". Kiev: "Bugie"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

L’Ucraina lo dice da tempo, adesso l’Iran conferma. È vero che da Teheran sono arrivati droni a Mosca. Ma soltanto “prima della guerra” e non per aiutare la Russia nel conflitto con Kiev, ha assicurato il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, riporta l’agenzia Irna. Non gli crede il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo cui “anche in questa confessione”, l’Iran ha mentito. “Abbattiamo almeno dieci droni iraniani ogni giorno e il regime iraniano afferma di averne dati pochi e anche prima dell'inizio dell'invasione. Solo ieri sono stati distrutti 11 droni Shahed", ha dichiarato Zelensky nel suo consueto discorso serale, come citato da Ukrinform. La richiesta del leader ucraino è che "i terroristi russi" e i loro “complici" non rimangano impuniti (GUERRA IN UCRAINA: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE DI SKY TG24)