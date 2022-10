1/8 ©Ansa

La rappresaglia russa sulle città ucraine - in risposta all’attacco al ponte di Crimea che Mosca attribuisce a Kiev – sarebbe stata portata avanti anche con droni kamikaze provenienti dall’Iran. Si tratterebbe in particolare dei velivoli senza pilota Shahed-136, ma anche di Shahed-129 e Shahed-191. Non è la prima volta che Teheran viene accusata di fornire armi alle forze armate del Cremlino. Le voci sono però sempre state smentite. (In foto: la cerimonia di presentazione del drone Shahed-129, Teheran, 2013)

GUARDA IL VIDEO: Ucraina, massicci bombardamenti russi su Kiev e grandi città