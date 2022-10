6/10 ©Ansa

Un periodo durante il quale ha anche ricoperto per diversi mesi - e più a lungo di tutti i suoi colleghi - il posto di comando delle operazioni dell'esercito in Siria, con importanti risultati nella lotta contro le milizie ribelli e i gruppi jihadisti, strappando diverse roccaforti all'Isis. A testimonianza del suo ruolo centrale, alcune immagini lo ritraggono accanto a Bashar al Assad e ai ministri della Difesa di Russia e Siria, in una missione che gli è valsa il riconoscimento di Eroe della Federazione russa.