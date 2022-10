5/11 ©Getty

Zelensky, in un messaggio sui social, dopo gli attacchi ha scritto: "Stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra". Un’altra esplosione è avvenuta in via Vladimirskaya, nel quartiere di Pechersk, dove si trova l'edificio del Servizio di sicurezza ucraino

Ucraina, Zelensky dopo raid russi a Kiev: "Vogliono spazzarci via"