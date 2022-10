Attacco in diretta su Kiev, giornalista Bbc interrompe collegamento

L’inviato della Bbc Hugo Bachega era collegato con lo studio della tv britannica per la sua corrispondenza, quando dietro di lui si sono sentite delle deflagrazioni avvenute proprio nel centro della capitale ucraina. Nel video si vede il reporter girato per capire cosa stesse succedendo per poi essere costretto ad abbandonare la diretta per ripararsi. Kiev è sotto i missili russi da diverse ore (CONFLITTO IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Poco più di un'ora dopo la BBC ha ristabilito i contatti con Hugo e la sua troupe televisiva, che nel frattempo si erano messi al sicuro in un sotterraneo.