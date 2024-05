Fuga di polli a New York, l'inseguimento della polizia per le strade

Il Dipartimento di Polizia di New York ha detto che le porte posteriori del camion delle consegne hanno iniziato a rovesciare i polli in gabbia sulla carreggiata di Old Fulton Street, vicino a Front Street, e i polli hanno continuato a cadere dal camion per circa due isolati, con alcune gabbie che si sono aperte.

I polli a km 0 degli hipster newyorkesi

Non è la prima volta però che il quartiere newyorkese è interessato da una "emergenza polli". Mesi fa, infatti, c'era stata un altro episodio che aveva coinvolto i volatili a Brooklyn: I cosiddetti foodies, maniaci del cibo bio-chic a km 0, spesso associati alla comunità hipster, hanno iniziato a comprare in massa galline.

Il motivo? Perché avrebbero potuto avere uova fresche direttamente in casa, a filiera non corta, ma inesistente. I problemi di avere un pollaio in casa, però, sono molti.

Prima di tutto la puzza e lo sporco: nell’autunno del 2012, a Park Sloope, a Brooklyn, ci fu la prima “guerra dei polli”: un gruppo di entusiasti aveva comprato otto animali da sistemare in un piccolo appezzamento di terreno. Centosessanta firme di residenti erano state raccolte contro i volatili, che avrebbero attratto, secondo i contestatori, ratti e malattie.

Ora il problema si fa più serio: Susie Coston, direttrice di tre fattorie che fungono da ricovero per animali nei dintorni di New York, denuncia un numero impressionante, circa 500, di galline abbandonate ogni anno. “Il problema è che una gallina depone uova solitamente per due anni, e rimane poi altri dieci anni senza più deporre. E il tuo piccolo pollaio home-made si trasforma in un ammasso di piume puzzolente da nutrire senza “profitto”.