Tra i Dalit, gli intoccabili, una casta da 200 milioni di elettori

In India, le caste esistono ancora, anche se non si vedono ad occhio nudo. L'indipendenza e la repubblica hanno portato alla loro abolizione formale e a tante politiche a favore dei più deboli, come gli intoccabili, i dalit, ma il vecchio sistema di segregazione per classe sociale si annida ancora nelle pieghe della società, soprattutto di quella rurale, si nasconde ad esempio nei cognomi, dai quali ogni indiano può dedurre a quale casta appartenga l'interlocutore.

"C'è un report dell'Onu secondo cui una donna Dalit (la casta più bassa) vive in media 14 anni di meno di una delle caste superiori. E ancora oggi in India nelle campagne si può essere lapidati o uccisi per un matrimonio misto, tra caste diverse" ci racconta Meena Kotval, una giornalista con un passato alla Bbc che ha aperto un suo canale youtube, il primo in assoluto destinato alle classi più basse, agli ultimi, si chiama Mooknayak,. letteralmente la voce dei senzavoce. Meena ha aperto un suo canale youtube, il primo in assoluto destinato alle classi più basse, agli ultimi, si chiama Mooknayak, letteralmente la voce dei senzavoce. È anche lei una Dalit, una intoccabile.

L'architettura delle caste è complessa. Il sistema, dall'alto in basso prevede macrocategorie come i brahamini, cioè i sacerdoti, i guerrieri, i commercianti e poi le caste inferiori, i dalit, cui erano destinati i lavori più umili. Ognuna di queste macro categorie è poi divisa in decine e centinaia di sotto caste legate al mestiere o alle attività specifiche di ogni gruppo sociale.

La incontriamo negli uffici da cui trasmette il suo canale, alla periferia di Delhi, per far luce sulle tante discriminazioni non raccontate dai media che ancora colpiscono i Dalit, che sono circa 200 milioni, il 15 per cento della popolazione indiana.

"In Uttar Pradesh una donna Dalit è stata stuprata da un gruppo di 4 rajput (una casta superiore), cui non è successo niente, perché anche il governatore era rajput, cosi come i giudici della corte distrettuale, tutti hanno coperto lo stupro".

Meena ci spiega le tante, assurde vessazioni, che ancora i dalit devono subire in India, nonostante gli enormi passi avanti fatti in ogni campo, a partire dalla politica, dove i membri delle caste più basse hanno ricoperto le piu alte cariche dello stato.

Tra i Dalit di Jaipur, tutti insieme per evitare discriminazioni

Per dare corpo alle parole di Meena, che ci racconta come in Rajastan un bambino Dalit sia stato colpito a morte perché ha toccato l'acqua del suo maestro, andiamo in Rajastan, alla periferia di Jaipur, a conoscere una comunità dove i membri delle caste inferiori si sono radunati, tutti insieme. Il quartiere è un susseguirsi di vicoletti e case costruite a mano le une sulle altre. Mancano fogne, bagni e acqua corrente. Il motivo per venire ad abitare qui è un altro, ci spiega un residente: "Qui in comunità siamo felici e ci sentiamo fratelli. Li fuori è diverso, non ci sentiamo rispettati come dovremmo, c'è ancora discriminazione".

A sentire i racconti dei soprusi che i dalit devono ancora sopportare sembra di fare un volo indietro nel tempo: "Un esempio è la rimozione dei cadaveri dei cani in strada spetta al comune, ma non lo fanno, dicono che spetta a noi. Per i lavori sporchi le caste superiori vogliono le mani pulite, pensano che solo noi Dalit dobbiamo farli".