A Ghazipur, nello slum di Delhi dove le elezioni non contano niente

Le elezioni, qui, non servono a niente. Siamo a Ghazipur, periferia di New Delhi, nello slum sorto ai piedi della più grande discarica della città, dove colline di rifiuti alte decine di metri continuano a crescere, con i camion dell'immondizia che le percorrono di continuo per continuare a scaricare rifiuti. Qui circa 2.000 famiglie vivono in condizioni inaccettabili, con il rischio perenne di ammalarsi, visto che la discarica inquina le acque e ovviamente anche l'aria. Nessuno ha l'acqua corrente in casa, ci si lava in strada, e abbiamo visto una sola latrina per tutti gli abitanti.

Una sola Ong aiuta gli abitanti

Ad aiutare i disperati di Ghazipur c'e solo una piccola Ong, giusto a qualche metro di distanza dalla distesa di immondizia che dà loro da vivere. Qui dal 2013 si da l'opportunità alle donne di avere un lavoro fisso e non pericoloso per la salute come raccogliere rifiuti, le si aiuta ad aprire un conto in banca e c'è anche una scuola per i loro figli. La responsabile ci spiega le difficoltà iniziali, e i risultati ottenuti dopo anni di lavoro: "Al principio è stato difficile convincere le donne dello slum a venire a lavorare qui da noi. Guadagnavano meglio smaltendo i rifiuti. Ma piano piano le abbiamo convinte che quello non era un lavoro sano e che qui potevano imparare una professione. Adesso non solo le donne vogliono lavorare con noi, ma anche mettere da parte i loro risparmi, così abbiamo aperto lo sportello per fargli avere i conti correnti. In banca devono presentare troppi documenti, che non hanno, mentre qui è piu facile. I risparmi servono loro sopratutto per far studiare i figli, lo racconta una delle ragazze che lavorano nell'Ong: "La mia vita è cambiata perché adesso gestisco meglio la mia famiglia ma sopratutto do un'educazione migliore ai miei figli. Il salario che prendo qui lo do per educare i miei figli e risparmio soldi all'ufficio delle poste per loro".