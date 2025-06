In Laguna hanno iniziato ad attraccare ormai da ore colossi del mare, come l'Arience dell'affarista Bill Miller e il mastodontico Kisnet del miliardario Shahid Khan. Circa 200 gli invitati, tra cui Kim Kardashian e Leonardo DiCaprio. Già arrivata Ivanka Trump, figlia del presidente Usa

A Venezia è tutto pronto per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Da domani, giovedì 26 giugno, in Laguna inizierà la tre giorni delle feste nuziali più discusse dell’anno, con la cittadinanza che continua duramente a criticare le concessioni fatte al supermiliardario. Intanto hanno iniziato a sbarcare jet privati e yacht: già ieri, 24 giugno, sulla pista dello scalo internazionale 'Marco Polo' di Tessera (Venezia), gestito dalla Save, è aumenta la frequenza di jet privati e aero-taxi con i quali sono scesi in terra veneziana i primi dei circa 200 invitati.