Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno preso il controllo del lato palestinese del valico di Rafah con l'EgittoHamas accetta in extremis la proposta di Egitto e Qatar per un accordo con Israele sul cessate il fuoco, nell'ultimo disperato tentativo di fermare l'irruzione dei soldati a Rafah. Ma lo Stato ebraico aumenta la pressione militare con "attacchi mirati" sulla città al sud della Striscia: almeno 8 i morti. Un'invasione di terra sarebbe "intollerabile", dice Guterres. Oggi al Cairo attesa la finalizzazione dell'accordo tra le delegazioni di Hamas e Israele. Manifestanti pro-Gaza arrestati fuori dal Gala del Met a New York. Visita ufficiale della Meloni oggi in Libia.





