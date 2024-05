"Occorre analizzare le crisi che vi sono e riuscire a interrompere la spirale di violenza che non consente di risolvere i problemi". A parlare è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha incontrato al palazzo di Vetro il segretario generale delle Nazioni unite António Guterres nel corso della sua visita a New York. "Sono qui per testimoniare quanto l'Italia ha fiducia nelle Nazioni unite. Tanto più nel mondo crescono crisi, difficoltà e contrapposizioni tanto più si afferma quanto sia indispensabile l'azione delle Nazioni unite", ha detto il capo dello Stato. Oggi Mattarella terrà un intervento di fronte all'Assemblea generale dal titolo 'Italia, Nazioni Unite e multilateralismo per affrontare le sfide comuni', preceduto da un colloquio con il Presidente dell'Assemblea Generale dell'Onu, Dennis Francis. La visita del Presidente Mattarella a New York si concluderà, al Consolato generale d'Italia, con l’incontro con il personale della sede diplomatica.

"Italia partner esemplare delle Nazioni Unite"

"L'Italia è un pilastro fondamentale del multilateralismo e un partner esemplare delle Nazioni Unite" ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. "In tutte le aree delle nostre attività - ha riconosciuto - l'Italia è sempre presente. Presente nelle operazioni di mantenimento della pace, presente nello sviluppo sostenibile, presente nell'azione per il clima, presente nei diritti umani e nello Stato di diritto, che so essere un'area di particolare interesse per lei, signor Presidente". "Un altro motivo per essere grati all'Italia", ha detto ancora Guterres, è l'impegno di "1.081 soldati italiani in Unifil", la missione delle Nazioni Unite in Libano: "E sono in Unifil in circostanze estremamente pericolose - ha sottolineato - con la professionalità e il coraggio che ho voluto sottolineare oggi e che non solo rappresenta un generoso contributo dell'Italia al mondo, ma è la dimostrazione del fortissimo impegno dell'Italia con l'Onu, il multilateralismo e la pace".