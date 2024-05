Mattarella all'Esercito: "La guerra minaccia la sicurezza dell'Europa"

Cronaca

Alfieri della Repubblica, chi sono i giovani premiati da Mattarella

L'attestato d'onore è stato istituito dalla Presidenza della Repubblica nel 2010 per premiare i minorenni che, per comportamento o attitudini, rappresentano un modello di buon cittadino. La solidarietà per la pace è il tema prevalente che ha ispirato la scelta dei 30 Alfieri per il 2022. “Tra di voi c'è chi ha compreso le difficoltà di altre persone e le ha aiutate, chi ha affrontato proprie difficoltà facendone esempio per gli altri”, ha detto il capo dello Stato durante la cerimonia al Quirinale

"Oggi è un giorno particolare perché si compie un lungo anno di guerra di aggressione della Russia all'Ucraina, nella nostra Europa non si vedeva una guerra per conquistare territori o per annetterli dai drammatici eventi della seconda guerra mondiale", ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia al Quirinale per la consegna dei premi Alfieri della Repubblica

"Nel nostro Paese fanno più notizia le espressioni negative, ma ci sono tante buone intenzioni, sentimenti positivi e li avete manifestati in azioni concrete. Tra di voi c'è chi ha compreso le difficoltà di altre persone e li ha aiutati, chi ha affrontato proprie difficoltà facendone esempio per gli altri, chi durante la pandemia è intervenuto dove strutture pubbliche non potevano arrivare", ha poi aggiunto il presidente della Repubblica