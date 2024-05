Elezioni Usa, i sostenitori di Trump indossano pannolini

La nuova, peculiare, mania è iniziata dopo che il Tycoon è stato descritto come “Von ShitzInPantz” su X da Michael Cohen, suo ex avvocato

I sostenitori di Donald Trump hanno iniziato a indossare i pannolini e hanno anche un nuovo slogan: “i veri uomini indossano pannolini”. La nuova, peculiare, mania è iniziata dopo che Trump è stato descritto come “Von ShitzInPantz”. Michael Cohen, il suo ex avvocato, ha detto in un post su X il mese scorso: "Ehi Von ShitzInPantz... i tuoi attacchi nei miei confronti puzzano di disperazione. Speriamo tutti che tu prenda posizione in tua difesa". Cohen, un paio di giorni dopo ha aggiunto: "Oh... Von ShitzInPantz. continua a lamentarti, a piangere e a violare l'ordine di silenzio, petulante imputato!".

Le voci su Trump

Cohen è testimone nel processo che determinerà se l'ex presidente ha falsificato i registri aziendali sui pagamenti, presumibilmente facilitati da Cohen, all'ex star del cinema per adulti Stormy Daniels per mantenere un presunto affare segreto prima delle elezioni del 2016, come affermato in un atto d'accusa penale. Mentre il processo prosegue, è emersa una diceria sgradevole su Trump. Il fondatore di MeidasTouch, Ben Meiselas, ha citato fonti "credibili" che accusano il Tycoon di "scoreggiare" in tribunale provocando puzza. "C'è un odore putrido nell'aula", ha detto nel suo podcast, aggiungendo che gli avvocati di Trump erano "respinti dall'odore".