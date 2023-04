Trump, una delle accusatrici Karen McDougal fa ironia su Instagram

Con una serie di fotografie che la ritraggono tra le montagne del Colorado, Karen McDougal è riapparsa sui social a poche ore dall’incriminazione di Donald Trump . E il tono del messaggio che accompagna gli scatti è decisamente ironico: "Ero fuori, speriamo di non aver perso niente". Il riferimento è alle accuse mosse contro l'ex presidente per aver pagato la pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio sulla loro relazione. Tra le vette di Vail, l’ex coniglietta di Playboy, con cui il Tycoon avrebbe avuto una relazione extraconiugale dieci anni prima, si mostra sorridente e con una vistosa V in segno di vittoria.

Trump l'avrebbe pagata per tacere

L' ufficio del procuratore di Manhattan ha inserito la sua vicenda nei documenti presentati, nei quali il suo nome non compare mai, ma si parla di “woman 1”, la donna 1, che sarebbe “stata pagata 150mila dollari per non parlare della presunta relazione sessuale” dal National Enquirer. American Media Inc (AMI), l’editore del tabloid, ha ammesso di aver pagato a McDougal i diritti sulla sua storia per impedirle di renderla pubblica prima delle elezioni presidenziali del 2016, facendo poi “false dichiarazioni” nei registri relativamente a questi pagamenti.