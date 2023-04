Chi è Karen McDougal, la modella che Trump avrebbe pagato per tacere

Mondo

Stormy Daniels, cosa sapere sull’incriminazione di Donald Trump

La vicenda che ha portato l'ex presidente in tribunale riguarda la falsa rendicontazione delle sue spese della campagna elettorale del 2016: è accusato di aver spacciato come consulenza legale dei fondi che in realtà servirono per pagare il silenzio della pornostar che stava per raccontare i dettagli della loro storia risalente a dieci anni prima. A far da tramite tra i due fu Michael Cohen, ex avvocato dell’imprenditore, nel frattempo condannato a tre anni di reclusione, scontati tra il carcere e i domiciliari

Una spesa per una consulenza che non c’è mai stata. È questa l’accusa che ha portato Donald Trump all'incriminazione nel caso Stormy Daniels. Una vicenda che è soltanto la prima di una serie di procedimenti che potrebbero aprirsi nei confronti dell’ex presidente

IL FATTO – La storia risalirebbe al 2016, quando Trump, allora candidato alla Casa Bianca per il Partito Repubblicano, spese 130mila dollari per comprare il silenzio di Stephanie Clifford, pornostar nota con il nome di Stormy Daniels, e convincerla a non divulgare i dettagli sulla loro storia, risalente a 10 anni prima. Il pagamento fu effettuato attraverso l’avvocato dell’ex presidente Michael Cohen, sostenendo come questa fosse una spesa per una consulenza relativa alla campagna elettorale