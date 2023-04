Trump incriminato, l'ex presidente: "Ho solo difeso l'America"

Davanti al tribunale di Manhattan, nel corso dell’udienza, l’atmosfera è irreale e sospesa. Trentaquattro i capi di imputazione: tutti reati minori, cioè con una pena massima prevista di quattro anni di reclusione. Per ognuno di essi, Trump si dichiara “non colpevole”. Da Mar-a-Lago, il suo buen ritiro in Florida, l'ex presidente definisce Bragg un "giudice fazioso", il processo "surreale” e “farsesco”, il sistema giudiziario “criminale a causa dei democratici”. DALL'INVIATO A NEW YORK

Secondo il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, Donald Trump comprò a caro prezzo il silenzio della pornostar Stormy Daniels e dell’ex coniglietta di Playboy Laren McDougal, oltre che di un portiere della Trump Tower: tutto perché tacessero informazioni sul suo passato, informazioni tanto scabrose da mettere in pericolo la corsa alla Casa Bianca. Bragg parla di complotto, o per essere precisi di “una cospirazione volta a minare l’integrità delle elezioni del 2016”. Una cospirazione, per di più, basata sulla falsificazione di documenti aziendali ( IL RACCONTO DELL'UDIENZA A NEW YORK ).

La prima volta

Davanti al tribunale di Manhattan, nel corso dell’udienza, l’atmosfera è irreale e sospesa: gli elicotteri volteggiano nel cielo, centinaia di telefonini riprendono il grigio edificio della corte e altrettante persone fissano l’ingresso come se stesse per accadere qualcosa di clamoroso. In realtà, anche se in quello stesso palazzo un ex presidente è stato appena arrestato per la prima volta nella storia, la procedura in corso è piuttosto prosaica: Trump entra dal retro, le telecamere vengono lasciate fuori, i fotografi immortalano il volto tetro dell’accusato, gli agenti rilevano le impronte digitali.

Niente manette, niente foto segnaletica. Trump, così dicono, l’avrebbe voluta per esporla come un trofeo in campagna elettorale.