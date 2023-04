Trump, in vendita t-shirt con falsa foto segnaletica

“Not guilty”. “Non colpevole”. Un messaggio perentorio. Il primo di una campagna elettorale datata 2024. Sta facendo discutere, in queste ore, la t-shirt con la (finta) foto segnaletica di Donald Trump. 47 dollari per accaparrarsi un pezzo di storia: quella di un miliardario, ex presidente degli Stati Uniti d’America, diventato il primo formalmente incriminato nella storia del Paese. Mentre l'ex inquilino della Casa Bianca veniva chiamato in giudizio, i suoi sostenitori hanno ricevuto una mail di raccolta fondi che promuoveva una maglietta con una falsa foto segnaletica del tycoon. “NON COLPEVOLE. Ti schieri con il presidente Trump? Per favore, fai una donazione di 47 dollari per VINCERE nel 2024 - e ti invieremo la tua maglietta GRATIS".