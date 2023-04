6/7 ©Getty

In aula non sono state ammesse le telecamere, vietate dal giudice. C’erano solo pochi e autorizzati fotografi che lo hanno immortalato sul banco degli imputati con tre agenti alle spalle. Il caso è stato registrato come 'People of the State of New York against Donald J. Trump, Indictment No. 71543-23’

Trump incriminato, da Stormy Daniels ad Alvin Bragg, tutti i protagonisti della vicenda