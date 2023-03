Alvin Bragg, chi è il procuratore che ha indagato su Donald Trump

Chi è il procuratore

Il pocuratore ha 49 anni, è un democratico e liberal ed è stato viceprocuratore generale dello Stato di New York e ha seguito - come riporta il Corriere della Sera - diversi casi di grande risonanza, tra cui l’inchiesta sul produttore cinematografico, Harvey Weinstein, condannato a 23 anni per crimini sessuali. Come è ormai noto, l'inchiesta su Trump è incentrata sul pagamento in nero nel 2016, in piena campagna elettorale, di 130mila dollari all’attrice porno Stormy Daniels, che sostiene di aver fatto sesso con Trump 10 anni prima e che le diedero quei soldi per farla tacere. Trump, da parte sua, ha negato l'intera vicenda.