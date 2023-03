Stormy Daniels, chi è la pornostar che può far incriminare Trump

1/12 ©IPA/Fotogramma

Stephanie Clifford, meglio conosciuta con il nome d'arte di Stormy Daniels, non ha probabilmente mai immaginato neanche da lontano che un giorno sarebbe divenuta un volto noto per milioni di persone e la donna in grado di far cadere Donald Trump, rendendolo il primo presidente incriminato della storia americana

Trump e l’ossessione della piazza, quando l’ex presidente diceva: "Se fossi incriminato…"