Donald Trump è stato giudicato colpevole nel processo penale sui pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. La giuria del tribunale di New York ha raggiunto il verdetto in serata, con la sentenza letta circa 30 minuti dopo l'annuncio della decisione. I giurati hanno raggiunto un verdetto all'unanimità dopo 11 ore di camera di consiglio per l'esame dei trentaquattro capi d'accusa contestati al tycoon. Trump è accusato di aver manomesso documenti fiscali e finanziari per nascondere il pagamento messo in atto per comprare il silenzio di una pornostar, Stormy Daniels, che nel 2016, in piena campagna presidenziale, aveva minacciato di rivelare di aver fatto sesso con lui anni prima.

Donald Trump è sembrato "calmo ma meno gioviale del solito" dopo aver ascoltato la notizia che la giuria ha raggiunto un verdetto sul suo caso. Il giudice Juan Merchan ha invece avvertito di evitare "scenate di qualsiasi tipo".