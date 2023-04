Stormy Daniels, cosa sapere sull’incriminazione di Donald Trump

10/10 ©Ansa

TRUMP NON È INTOCCABILE – L’incriminazione ha reso felice Clifford che, in un’intervista concessa al Times, ha dichiarato come “l’ex presidente non sia più un intoccabile. Qualunque sia il risultato, causerà violenza e ci saranno feriti e morti ma c'è anche la possibilità che ne derivi tanto bene”. Non c’è paura verso The Donald, dato che “l’ho visto nudo, non può intimorirmi con i suoi vestiti”, ma non fanno piacere le tante minacce dei suoi sostenitori. “Sono molto espliciti, mi scrivono 'Ti ucciderò' e 'Stavolta è la tua fine'”, ha dichiarato Clifford

L'intervista di Clifford al Times